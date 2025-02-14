İstanbul’da Sivas'tan çok Sivaslı yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı.

İstanbul’da Sivas'tan çok Sivaslı yaşıyor

TÜİK’in verilerine göre mega kent ’da yaşayanların sayısı 15 milyon 138 bin 796 kişiye ulaştı.

İstanbul’da 2 milyon 139 bin 544 İstanbullunun ardından en fazla yaşayan nüfus 759 bin 363 kişi ile Sivaslılar oldu. 2024 yılında ’nin en fazla göç veren şehri olan ’ın nüfusu ise 637 bin 7 kişi olarak açıklandı.

SİVAS'IN ARDINDAN KASTAMONU

İstanbul’da Sivaslıların ardından 546 bin 718 kişi ile en fazla Katamonulular yaşıyor. Kastamonu’yu 519 bin 889 kişi ile Ordulular, 485 bin 500 kişi ile Giresunlular, 475 bin 471 kişiyle Tokatlılar, 456 bin 192 kişiyle Erzurumlular, 422 bin 78 kişiyle Malatyalılar, 415 bin 372 kişi ile Samsunlular, 413 bin 924 kişi ile de Trabzonlular izliyor.

İstanbul’da en az ise 10 bin 456 kişiyle Burdurlular yaşıyor. Burdurluları 16 bin 156 kişiyle Muğlalılar, 20 bin 136 kişiyle de Hakkarililer takip ediyor.

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