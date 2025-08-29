İstanbul'da "şok evi" operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için "şok evi" olarak tabir edilen adreslerde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yaptı.

Zeytinburnu ilçesindeki Özel Harekat destekli operasyonda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.



Zeytinburnu Yeşilyol D Sokak'ta 3 adrese baskın yapan polis, çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı.



Gözaltına alınan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.



Operasyonun Zeytinburnu dışında 2 ilçeyi kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildiği açıklandı.