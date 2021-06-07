İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik haritasına göre İstanbul'da yoğunluk saat 09.20 itibariyle yüzde 58 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı 07.06.2021 - 08:21

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor

İçişleri Bakanlığının Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.20 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...