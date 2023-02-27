İstanbul'da sokak köpekleri çocuklara saldırdı

İstanbul Arnavutköy'de ailesi ile birlikte sokakta yürüyen çocuklara, köpekler saldırdı. Çocuklardan biri kolundan ve sırtından yaralandı.

İstanbul'da sokak köpekleri çocuklara saldırdı

'un Arnavutköy ilçesinde 3 çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

25 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde sokakta ailesi ile birlikte yürüyen 3 çocuk, bir süre sonra önden koşmaya başladı.

Aileden uzaklaşan çocukları gören sokak köpekleri ise onların peşine takıldı.

İstanbul'da sokak köpekleri çocuklara saldırdı - 1

Çocuklardan ikisi hızla kaçarken, köpeklerden biri kaçamayan çocuğu ısırarak yere düşürdü.

Çocukların çığlıklarını duyan parktaki vatandaşlar, yardıma koştu.

Parkın çitlerinden atlayarak yardıma gelenler, köpekleri kovalayarak çocuğu kurtardı.

İstanbul'da sokak köpekleri çocuklara saldırdı - 2

O anlar ise parktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kolundan ve sırtından yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

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