İstanbul'da sokak köpekleri çocuklara saldırdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3 çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
25 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde sokakta ailesi ile birlikte yürüyen 3 çocuk, bir süre sonra önden koşmaya başladı.
Aileden uzaklaşan çocukları gören sokak köpekleri ise onların peşine takıldı.
Çocuklardan ikisi hızla kaçarken, köpeklerden biri kaçamayan çocuğu ısırarak yere düşürdü.
Çocukların çığlıklarını duyan parktaki vatandaşlar, yardıma koştu.
Parkın çitlerinden atlayarak yardıma gelenler, köpekleri kovalayarak çocuğu kurtardı.
O anlar ise parktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kolundan ve sırtından yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.