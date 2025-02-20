İstanbul’da sokak ortasında acımasız dayak: Kaskla kafasına vurup, yerde tekmelediler

İstanbul’da bir kişi sokak ortasında bir grup tarafından acımasızca dövüldü.



Olay Arnavutköy’de yaşandı.



Sokak ortasında tartışmaya başlayan gruptaki bir kişi, dört kişi tarafından dövüldü.



Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayda, saldırganlar ortalarına aldığı kişinin başını önce iş yerinin camına vurdu daha sonra kaskla saldırdı.



Saldırıya uğrayan kişi, yere düştüğü sırada da tekmelendi.



Olayla ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı.



H.E., M.E., Y.E.E. ve B.Ç. isimli saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.