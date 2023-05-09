İstanbul'da sokak ortasında cinayet

İstanbul Beylikdüzü'nde emlakçılık yapan bir kişi, akrabası tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda silahla vurularak öldürüldü. Polis, olay yerinden kaçan katil zanlısını arıyor.

İstanbul'da sokak ortasında cinayet

'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde emlakçılık yapan Suat E., sabah saatlerinde akrabası olduğu öğrenilen bir kişi ile kahvaltı yaptı.

Yemeğin ardından restorandan çıkan ikili, araç ile seyir halindeyken aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada silahını çıkaran adam, Suat E.’nin yüzüne ateş etti.

Olayın ardından saldırgan araçtan inip kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Suat E.'nin cenazesi morga kaldırılırken, polis kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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