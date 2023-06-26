İstanbul'da sokak ortasında cinayet

Silahtan çıkan kurşun Arda Pınar'ın boynuna isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Arda Pınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.