İstanbul'da sokak ortasında cinayet

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddialara göre, motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar, sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı.
İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan belinden çıkardığı tabancayla, Arda Pınar'a doğru ateş etti.
Silahtan çıkan kurşun Arda Pınar'ın boynuna isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Arda Pınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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