İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti

İstanbul Bahçelievler'de bir kadın boşanma aşamasındak eşi tarafından öldürüldü.



Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

İki çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci boşanma aşamasındaki 11 yıllık eşi Satı Mehmet Demirci çocuklarını götürdüğü okulda buluştu.

Bir süre tartışan çift, çocuklarını okula bıraktıktan sonra eşiyle beraber tekrar tartışmaya başladı.



O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından göz altına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede suç aleti bıçağın ve kadının elindeki içinde ekmek bulunan poşetin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



"BALKONDAN TAŞ ATARAK ENGELLEMEK İSTEDİLER"



Mahalle sakini bir kişi, "Biz geldimiğimizde kadını bıcaklamıştı. Balkondan gören kadınlar adama taş filan atmış. Adam içmiş gibiydi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Kadın hem karnından hem de boynundan bıçaklanmıştı. Çocuğu yesin diye elinde ekmekle eve gidiyordu. Birisi okulda. Polisler gelmeden önce mahalleli adamı biraz dövdü. Kadına şiddet olmaması lazım" dedi.



"ÖLDÜRÜP SİGARA İÇTİ"



Olayı gören Tuğce Aygül ise "Ben evde çalışırken dışarıdan sesler duydum. Dışarıya çıktığımda kadınla adam boğuşuyorlardı. Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi" dedi.

Zanlının yere düşen kadını bıçaklamaya devam ettiğini söyleyen Aygül, "Sonra ileri gitti biraz sigara içti. Mahalle sakinleri yere yatırıp dövdü. O sırada polis geldi zaten. Adamın hiç pişmanlığı yok gibiydi. Dediklerine göre çocuklarını okula bırakmış, ekmek almış" diye konuştu.