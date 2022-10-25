İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti

İstanbul'un Fatih ilçesi Sümbülefendi Mahallesi'nde 34 yaşındaki Emine Cin, dün saat 20.30 sıralarında sokakta yürüdüğü sırada eşi Levent Cin tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Levent Cin bir araca binerek olay yerinden kaçtı.



Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, kadının yardımına koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi.



Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emine Cin'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Emine Cin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SALDIRGAN TESLİM OLDU



Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli Levent Cin karakola giderek teslim oldu. Öte yandan saldırgan Levent Cin'in, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.