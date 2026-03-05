İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Semiha D.'ye, bir şüpheli silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Semiha D.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Semiha D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.