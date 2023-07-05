İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde aracından inen eşinin peşinden giden adam, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirdi. Kendisini uyaran ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye de hakaret eden kişi, otomobille uzaklaştı.

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet

Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı.

İddiaya göre, çocuklarının da bulunduğu otomobilde karısıyla tartışan koca şiddet uyguladı.

Araçtan inen kadın, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak koca, eşinin gitmesine izin vermedi. Tüm bunlara rağmen kadın, araca binmek istemedi.

Daha sonra koca, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirirken, kendisini uyaran ve o anları kayıt alan kişiye de hakaret etti.

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet - 1

Ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

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