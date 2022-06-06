İstanbul'da sokak ortasında kavga: 82 yaşında kalbinden bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu'nda 82 yaşındaki adam, alacak-verecek meselesi yüzünden kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olan ve husumet bulunan 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında Satılmış E. bıçak çekerken, Gülhacı ise tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan kavgada Gülhacı, Satılmış E. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.



Olayın ardından yere kanlar içerisinde yere yığılan Gülhacı, hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Gülhacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısı Satılmış E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.



Katil zanlısı Satılmış E.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan katil zanlısı hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak “kasten öldürme” suçundan adli işlemi yapılan Satılmış E. adliyeye sevk edildi.