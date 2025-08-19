İstanbul'da sokak ortasında öldürülmüştü: Genç kadının son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Ümraniye'ye bağlı Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 17 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Umıd S. (35) isimli adam, Özbekistan uyruklu eşi Nıgına Sattarova'yı (35) sokak ortasında öldürdü.

Sattarova'yı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Umıd S. polis tarafından yakalandı.

Cinayetle ilgili olarak Urınboy B. isimli bir şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Umid S. ile cinayetin şüphelisi Urinboy B.'nin eminyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

GENÇ KADININ SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ümraniye'de yaşanan kan donduran olayda Nıgına Sattarova'nın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Umıd S.'nin bir köşede eşini takip ettiği görüldü.

Güvenlik kamerası kaydında Sattarova'nın akşam saatlerinde evine giriş yaptığı anlar da yer aldı.