İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde dün doğum günü kutlamasına katılan 17 yaşındaki A.H. ile bir arkadaşı arasında tartışma yaşandı.



Bir süre sonra A.H'nin evinin bulunduğu sokağa gelen bir kişi, silahla ateş etti.



A.H. hafif yaralarınken, tabancadan çıkan kurşunlar park halindeki iki araca da isabet etti.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan A.H. tedavisinin ardından taburcu edildi.



Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi arıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin