İstanbul'da sokak ortasında tekme tokat kavga: Birbirlerinin kafasında şişe kırdılar

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Bağlar Caddesi'nde dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

İddiaya göre, alkollü olan iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen sürücüler arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Sürücüler daha sonra birbirlerinin kafasında şişe kırdı.

Sokakta yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Taraflar arasında yaşanan gerginlik ise çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.