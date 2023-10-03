İstanbul'da sokakta çocuğa zorla alkol içiren şüpheli tutuklandı

İstanbul Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam bir grup genç, yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol almıştı. Alkol alan gençler daha sonra bir çocuğa alkol içirmişti.

Emniyetin yaptığı çalışmalar sonrasında yaşı küçük şahsa alkol içirdiği tespit edilen F.İ. isimli şahıs tutuklandı.

Şüpheli şahıs dün Başakşehir ilçesi Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildi.