İstanbul'da sopalı yol verme kavgası
İstanbul Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yolda sürücülerin yol verme kavgası kamera ile görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Esenyurt Gökevler Mahallesi, Hadımköy yol ayrımda yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü tartıştı.
Tartışmanın büyümesi ile araçtan inen 3 şahıs kavga etmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birinin kaçmasıyla kavga son buldu.
Şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği anlar kamera ile görüntülendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- İstanbul
- İstanbul Esenyurt