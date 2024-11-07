İstanbul'da sopalı yol verme kavgası

İstanbul Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yolda sürücülerin yol verme kavgası kamera ile görüntülendi.

İstanbul'da sopalı yol verme kavgası

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Esenyurt Gökevler Mahallesi, Hadımköy yol ayrımda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile araçtan inen 3 şahıs etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birinin kaçmasıyla kavga son buldu.

Şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği anlar kamera ile görüntülendi.

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