İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Çatalca, Sultanbeyli) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ planlı su kesintisi programı üzerinden bildirildi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ocak su kesintisi programı...

İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Çatalca, Sultanbeyli) Sular ne zaman gelecek?

'nin 20 Ocak tarihli programına göre, Bakırköy, Çatalca, Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

İSKİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Çatalca, Sultanbeyli) Sular ne zaman gelecek? - 1
İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Çatalca, Sultanbeyli) Sular ne zaman gelecek? - 2
İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Çatalca, Sultanbeyli) Sular ne zaman gelecek? - 3

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