İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Çatalca, Sultanbeyli) Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin 20 Ocak tarihli su kesintisi programına göre, Bakırköy, Çatalca, Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

İSKİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.