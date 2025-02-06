İstanbul’da su tankeri, tıp merkezine girdi

İstanbul’da freni boşalan su tankeri, tıp merkezine girdi.



Kaza, saat 11.15 sıralarında Başakşehir’deki Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.



İddiaya göre cadde üzerinde seyreden 34 E 6912 plakalı su tankeri, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu bir binadaki boş dükkana çarptı.