İstanbul’da su tankeri, tıp merkezine girdi

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde freni boşalan bir su tankeri, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu binaya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul’da su tankeri, tıp merkezine girdi

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’da freni boşalan su tankeri, tıp merkezine girdi.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Başakşehir’deki Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde seyreden 34 E 6912 plakalı su tankeri, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu bir binadaki boş dükkana çarptı.

İstanbul’da su tankeri, tıp merkezine girdi - 1

Çarpma sonucu tankerde ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen tanker sürücüsünün tankerden inerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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