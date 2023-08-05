İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak

Bazı bölgelerde musluğu açtığınız zaman basınç çok yüksek. Basınç çok yüksek olduğu için birden çok yüksek miktarda su akıyor. Bunun sizin suyun kullanımına da bize de faydası yok. Dolayısıyla bu basıncı azaltacak, suyu daha çok dağıtarak, sudan daha fazla kullanmanızı sağlayacak aparatlar var. Normalde bizim görevimiz sayaçta bitmesine rağmen, biz vatandaşımıza yardımcı olmak amacıyla tüketimi yüksek olan abonelerimizden başlayarak, ücretsiz olarak dağıtıyoruz, montajı da arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. İlk etapta vatandaşımız biraz yadırgayacaktır çünkü suyu biraz yavaş akıtıyor ama alıştığınızda bence son derece yararlı bir aparat, yararlı bir parça. Kendi programımızda şu an ayda 20 metreküp üstü su kullananların neredeyse tamamına takmaya çalışıyoruz. 25-30 lira civarında bir şey ama bunun adileri de var, onları tavsiye etmiyoruz. Bizim dağıttığımız perlatör yaklaşık yüzde 40'lık tasarruf sağlıyor."



"EYLÜL AYINDA ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"



Eylül ayında zam talebinde bulunacaklarını belirten İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz, "Personel giderlerimiz, enerji, elektrik, dövizdeki artış belli. Kullandığımız kimyasalların, yedek parçaların ciddi bir döviz girdisi var dolayısıyla Eylül ayında bir zam talebinde bulunacağız." dedi.



İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM



İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bugün itibariyle 35,94 seviyesinde.



Barajlardaki doluluk oranı ise şöyle:



- Alibeyköy Barajı - Yüzde 17,82



- Terkos Barajı - Yüzde 23,1



- Elmalı Barajı - Yüzde 29,65



- Darlık Barajı - Yüzde 52.09



- Ömerli Barajı - Yüzde 69,24



- Büyükçekmece Barajı - Yüzde 16,97



- Sazlıdere Barajı - Yüzde 20,05



- Istrancalar Barajı - Yüzde 34,47



- Kazandere Barajı - Yüzde 7,82



- Pabuçdere Barajı - Yüzde 4,81