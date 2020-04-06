İstanbul'da su üretimi artınca İSKİ tasarruf uyarısı yaptı

Barajların doluluk oranı yüzde 68,70 olan İstanbul günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su kullanıyor. İSKİ ise su kullanımında tasarruf çağrısında bulunuyor.

ntv.com.tr 06.04.2020 - 17:14

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İSKİ, barajlardaki su rezerviyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 68,70; su hacminin ise 597 milyon metreküpe ulaştı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yüksek su tüketiminin bulunduğu Avrupa Yakası'nın Anadolu Yakası'na nazaran daha az yağış aldığı belirtildi.

Yine yapılan açıklamada, Avrupa Yakası'ndaki kaynaklara Anadolu Yakası'ndan takviye yapıldığı da söylendi.  

İSKİ, barajlardaki doluluk oranının önceki yılların gerisinde olması nedeniyle İstanbulluların suyu tasarruflu kullanması konusundaki çağrısını yineledi.

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