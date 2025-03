İstanbul'da su verimliliği zirvesi: Emine Erdoğan'dan su seferberliği çağrısı

Dünya Su Günü'nde, İstanbul'da "Su Verimliliği Zirvesi" düzenlendi.



Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da katıldı.



Zirvenin açılışında katılımcılara hitap eden Erdoğan, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" başlattıklarını ve milli bir sorumluluğu yerine getirmek niyetiyle yola koyulduklarını, bu doğrultuda birçok strateji oluşturularak eylemler belirlediklerini söyledi.



Erdoğan, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile yerel yönetimlerin de önemli çalışmalar başlattıklarını belirterek, tüm bakanlara, kurumlara, sanayiden akademiye tüm paydaşlarına teşekkür etti.



Bugün düzenlenen zirvede "Su Verimliliği İşbirliği Protokolü" imzalayacak bakanlar ile kurum başkanlarına teşekkür eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'na destekleri için ayrıca şükranlarını sunarak, zirvenin hayırlı olması temennisinde bulundu.



"İŞ İŞTEN GEÇMEDEN TEDBİR ALMAK GEREKİR"



Emine Erdoğan, "Susadığınızda kuyu açmak için çok geçtir. Yani bir sorun kapımıza dayanmadan yaklaşan tehlikenin ayak seslerini duymak ve iş işten geçmeden tedbir almak gerekir. Dünyaya baktığımızda denizlerle, okyanuslarla, göllerle, ırmaklarla kaplı masmavi bir gezegen görüyoruz. Bu nedenle suyun bitmeyecek bir kaynak olduğuna dair yanlış bir ön kabulle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İnsani tüketime uygun nitelikte olan içilebilir tatlı su miktarının, su varlığının sadece yüzde 1'ini oluşturduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu yüzde 1'den payımıza düşen hayattır, vatandır, gelecektir. Bu yüzde 1, şimdi iklim değişikliğinin etkileri, kirlilik, kuraklık ve nüfus artışı gibi birçok tehditle karşı karşıya. Bildiğiniz gibi ülkemiz, Akdeniz İklim Kuşağı'nda yer alıyor, dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerine çok fazla maruz kalıyor. Önümüzdeki yüzyıl içinde su kaynaklarımızın yüzde 25'e varan oranlarda azalabileceği öngörülüyor. Biz, halihazırda su stresi altında bir ülkeyiz. Bu gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz." değerlendirmelerinde bulundu.



SU KAYBINI DÜŞÜRME HEDEFİ



Fikirler, gayretler ve iyi niyetler birleştirilebilirse Türkiye'nin ileride su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmasının önüne geçilebileceğini vurgulayan Erdoğan, "İşe su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız. Su verimliliği, asgari miktardaki sudan azami fayda sağlamaktır. Diğer bir deyişle, su kayıplarını önlemek, israfı engellemek ve tek bir damla suyu bile ziyan etmemektir. Bu yaklaşımı kent yönetimine, endüstriye, tarıma ve bireysel hayatlarımıza yaymaktır." dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığının her alan için belirlediği bazı hedefleri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bugün itibarıyla su kayıplarımız yüzde 32 seviyesindedir. Bu kaybı, 2030'da yüzde 25'e düşüreceğiz. Endüstride verimliliği 2030'da yüzde 30'a yükselteceğiz. Tarımsal sulamada, şu anda yüzde 50 olan verimliliği 2030'da yüzde 60'a çıkaracağız inşallah." diye konuştu.



Emine Erdoğan, programa katılan kadın çiftçilerden verimli su kullanımı meselesini sahiplenmeleri ricasında bulunarak, "Sizler toprağın, bereketin, nimetin dilini en iyi bilenlersiniz. Tarımsal sulamadaki kayıpların önüne geçeceğinize, bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacağınıza yürekten inanıyorum. Toprağımız gibi, suyumuz da sizlere emanettir." dedi.



Bireysel su kullanımlarında verimliliğin sağlanması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bugün ülkemizde kişi başı günlük su kullanımı 150 litredir. Gelin, milletçe bu oranı 2030'a kadar 120 litreye indirelim. Musluktan akan suyun, 85 milyonun ortak hayat kaynağı olduğunu unutmayalım. Evlerimizde, iş yerlerimizde, gittiğimiz tatillerde kullandığımız her damla sudan en yüksek verimi almaya çalışalım."



"SUYA VEFA, NİMETE HÜRMET, HAYATA SADAKAT İLKESİYLE HAREKET EDELİM"



Emine Erdoğan, bir kişinin diş fırçalarken günde 25, el yıkarken 23, çamaşır makinesinde ön yıkama yaparken ise 4 litre suyu israf ettiğini dile getirdi.



Birkaç davranış değişikliğiyle suyun kurtarılabileceğini ifade eden Erdoğan, "İnanın su verimliliği uygulamalarının hepsi elimizden gelir. Biraz dikkatle 2030 yılı hedeflerimizi rahatlıkla başarabiliriz. İstanbul'un 11 yıllık su ihtiyacına karşılık gelen 12,4 milyar metreküp suyu kazanabiliriz. O halde suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket edelim." şeklinde konuştu.



Dünyada yaklaşık 4 milyar insanın yılda en az 1 ay ciddi boyutlarda su kıtlığı yaşadığını vurgulayan Erdoğan, "Mesela Afrika'da her gün kadınlar ve çocuklar temiz su kaynaklarına ulaşmak için saatlerce, kilometrelerce yol yürüyorlar. Suya eriştikten sonra bu sefer aynı yolu, dolu su kovalarını taşıyarak katediyorlar. Bir insanın hayatı, ailesinin günlük su ihtiyacını karşılamak, yani hayatta kalabilmek için saatlerce yol yürümekle geçiyor. Çocuklar bırakın okula gitmeyi, okulun hayalini bile kuramıyorlar. Bugün, bizim sıradan kabul ettiğimiz eğitim, sanitasyon ve sağlıklı yaşam gibi birçok konfora sahip değiller." ifadelerini kullandı.



Su kıtlığının, giderek daha fazla ülke için birinci gündem maddesi haline geldiğinin altını çizen Erdoğan, "Büyük ekonomiler, su kaynaklarını yönetmek, korumak ve güvence altına almak için daha fazla yatırım yapıyorlar. Kısacası bugün su, küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Bizim su ile hürmet ve muhabbet üzerine kurulu derin bir medeniyet ilişkimiz vardır. Su, ilahi bir armağandır. Yaradan'ın üzerimizdeki şefkatidir." dedi.



Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bize bir bardak su ikram edene 'Su gibi aziz ol.' deriz çünkü su kutsaldır. 'Su verenlerin çok olsun.' deriz çünkü su bedenlerin ve ruhların tesellisidir. 'Ölmüşlerinin canına değsin.' deriz çünkü suyun sevabı, ahirete ulaşacak kadar büyüktür. O yüzden, tenha yol kenarlarında bile, olur da susayan biri çıkarsa, su içsin diye hayratlar yapılmıştır. Oradan içilen suyun karşılığı sadece duadır. Şehirlerimiz, suyun varlığına duyduğumuz minnetin sembolleri ile süslenmiştir. Hayratlar, meydan çeşmeleri, şadırvanlar, sebiller Osmanlı su mimarisinin en zarif eserleridir. Bir damla suda yaşamımız, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, hülasa tarihimiz gizlidir. Milletimizin hiçbir zaman bu nimetten mahrum kalmamasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yediden yetmişe herkesi, su seferberliğinde yerini almaya davet ediyorum."