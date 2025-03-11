İstanbul'da suç örgütlerine operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, son dönemlerde yeni nesil diye adlandırılan "motosikletli kişilerce iş yeri kurşunlanması ve yağma" gibi suçlara karışan şüpheliler ile bunlara silah tedarik eden zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.



İki haftada Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde operasyonlar düzenleyen ekipler, 67 şüpheliyi yakaladı.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda iki kalaşnikof tüfek, otomatik tabanca, 222 tabanca, 4 kalem görünümlü suikast silahı, 1222 mermi ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.