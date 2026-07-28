İstanbul'da suç örgütlerine operasyon. 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde liderlerinin yurtdışında olduğu tespit edilen 7 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



28 Temmuz tarihinde İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 SKM, Tehdit" suçları başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca,1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.