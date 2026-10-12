İstanbul'da suç örgütlerine operasyon. 30 günde 289 kişi yakalandı

İstanbul genelinde organize suç örgütleri, silah kaçakçıları ve motosikletli suç çetelerine yönelik son 30 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 289 şüpheli yakalandı, 175 şüpheli tutuklandı.

51 şüphelinin ise yasal işlemleri devam ediyor.

10 Eylül – 10 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlar silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslar ile iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi suçlara karışan motosikletli suç çetelerine yönelik gerçekleştirildi.

85 ayrı suç eylemine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; 153 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, 6 adet av tüfeği, bin 24 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca aynı tarihler arasında İstanbul genelinde, 20 kurşunlama girişimi suçüstü müdahalelerle veya suç gerçekleşmeden engellendi.