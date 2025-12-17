İstanbul'da suç örgütlerine operasyon. İki kadın tetikçi de yakalandı
DHA
İstanbul'da haraç için iş yerlerini kurşunladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 13 kişi tutuklandı. Zanlılar arasında iki kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri; Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
YÜZLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Polis ekipleri hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek tespit etti. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 bilgisayar ele geçirildi.
Silahlı saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen iki kadın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İKİ KADIN TETİKÇİ YAKALANDI
Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.'nın (33) ise 6 suç kaydı olduğu belirtildi.
Silahlı saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen iki kadının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.