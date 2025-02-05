İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ümraniye'de iş hanına, Sancaktepe'de ise iş yerine silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Olayı gerçekleştirenin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli Serhat Ö'yü yakaladı.



Şüpheliden ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, yabancı uyruklu kadın ile 2 erkeğin Ümraniye'de bir masaj salonunda silahla alıkonulduğu, çıplak vaziyetteki mağdurların cam kesiğiyle yaralama, darp ve cinsel taciz gibi eylemlere maruz kaldıkları görüntülere ulaştı.



Çalışmalarını derinleştiren ekipler, olaylara karıştığını belirlediği 10 şüpheliyi daha operasyonla gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.