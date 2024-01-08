İstanbul’da suç örgütü operasyonunda 65 zanlı adliyede (Büşra’nın ölümü dahil 25 eyleme karıştılar)

İstanbul’da iki suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 65 zanlı, adliyeye sevk edildi. Operasyonda, Sultangazi’de iki grup arasında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ın yaşamını yitirdiği olayda kullanıldığı belirlenen silah da ele geçirildi.

İstanbul’da suç örgütü operasyonunda 65 zanlı adliyede (Büşra’nın ölümü dahil 25 eyleme karıştılar)

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’da faaliyet gösteren iki farklı suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, elebaşılığını hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Volkan Reçber’in yaptığı suç örgütü ile elebaşılığını Emrah Sever’in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

BÜŞRA’NIN ÖLDÜĞÜ OLAYDA KULLANILAN SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında daha önce husumet bulunan ve son zamanlarda silahlı çatışma yaşanan iki suç örgütü üyelerinin kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs etme ve silahla kasten yaralama gibi 25 ayrı eyleme karıştıkları öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüphelinin belirlenen adreslerine 5 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca ile 4 çelik yelek, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Ele geçirilen silahlar arasında Sultangazi’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra Polat’ın ölümüne neden olan silah da yer aldı.

İstanbul’da suç örgütü operasyonunda 65 zanlı adliyede (Büşra’nın ölümü dahil 25 eyleme karıştılar) - 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda elebaşlığını Emrah Sever ve Volkan Reçber'in yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 65’i yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 Ocak’ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-29 operasyonlarında Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşı olduğu 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı.

Sultangazi’de söz konusu suç örgütü üyeleri arasında 30 Aralık 2023’te çıkan silahlı çatışmada, ailesiyle otomobille seyir halindeyken başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki Büşra Polat, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 Ocak’ta yaşamını yitirmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

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