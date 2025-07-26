İstanbul'da suç örgütüne darbe: Değeri 16,2 milyon dolar otellere el konuldu

Organize suç örgütleriyle mücadele sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'daki operasyona ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.



İstanbul'da elebaşılığını Ü.E.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 26 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, 21 kişinin tutuklandığını duyurdu.

OTELLERE EL KONULDU



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şüphelilere ait yaklaşık 16,2 milyon dolar değerinde olan iki adet otel, taşınır mal ve nakit dövize el konuldu.



Şüphelilerin çok sayıda iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdiği bildiren Yerlikaya, İstanbul'da bir cinayet olayına karıştıklarını ve iş insanlarına ait iş yerine de el konulduklarını dile getirdi.



Şüpheliler hakkında çok sayıda suçtan soruşturma başlatıldı.



Yerlikata, paylaşımında "Güvenlik güçlerimizle birlikte organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.