İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mart'ta liderliğini Z.A.'nın yaptığı örgüte yönelik yapılan çalışmalarda 35 kişi tutuklandı. Örgüte yönelik yapılan çalışmaların devamında örgüt yöneticilerinden E.A.'nın Bağcılar'da 12 iş yeri sahibini tehdit ettiği ve 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Haziran'da yapılan operasyonda ise 15 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Devam eden süreçte yurtdışında bulunan örgüt yöneticisi E.A. tarafından Bağcılar ilçesinde bulunan 12 işyeri tehdit edilerek, 4 işyerine yönelik silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, konu ile ilgili tespit edilen 15 şüpheli şahıs 25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 10'u hakkında 28 Haziran 2024 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmış, 5 şahıs ise aynı tarihte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.