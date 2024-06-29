İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı

Bağcılar'da ve çevre ilçelerde elebaşılığını Z.A.'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüte yönelik daha önce yapılan operasyonda da 35 kişi tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 5 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mart'ta liderliğini Z.A.'nın yaptığı örgüte yönelik yapılan çalışmalarda 35 kişi tutuklandı. Örgüte yönelik yapılan çalışmaların devamında örgüt yöneticilerinden E.A.'nın 'da 12 iş yeri sahibini tehdit ettiği ve 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Haziran'da yapılan operasyonda ise 15 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Devam eden süreçte yurtdışında bulunan örgüt yöneticisi E.A. tarafından Bağcılar ilçesinde bulunan 12 işyeri tehdit edilerek, 4 işyerine yönelik silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, konu ile ilgili tespit edilen 15 şüpheli şahıs 25 Haziran'da gerçekleştirilen sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 10'u hakkında 28 Haziran 2024 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmış, 5 şahıs ise aynı tarihte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...