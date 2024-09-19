İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul’da elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-26” operasyonunda 8 şüpheli yakalanırken, 6’sı tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul’da elebaşılığını yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-26” operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanırken 6’sı tutuklandı.

2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, işyerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

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