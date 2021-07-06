İstanbul'da süper hücre riski var mı?

Sıcaklıkların ardından yaz yağmurları başladı.



Haftasonu bazı illerde sağanak nedeniyle su baskınları oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak kent genelinde yer yer etkili oluyor. Meteoroloji de gün boyu İstanbul için turuncu kodlu uyarı vermişti.

Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların kuvvetli olduğu görülüyor.

Yağışlar hafta içinde de devam edecek. Uzmanlar İstanbulluları da dolu ve su baskını riskine karşı uyarıyor.



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da özellikle Beykoz, Şile ve Çekmeköy bölgesinde yağışların şiddetli olduğuna dikkat çekti.

SÜPER HÜCRE RİSKİ VAR MI?

İstanbul için süper hücre riski olup olmadığına değinen Çalışkan, ""İstanbul'da süper hücre yok. Süper hücre olunca ceviz büyüklüğünde dolu yağar. Bugün için beklenmiyor" dedi.

Yağışlar İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Yağışlar Batı Karadeniz, İç Kesimler ve Adana'da da etkili olacak.



Dilek Çalışkan dikkatli olunması gereken şehirleri de sıraladı: Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Karadeniz’in tüm batı ve orta kesimleri Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu

ÇARŞAMBA SICAKLIKLAR ARTACAK

Yağışla birlikte düşen sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren tekrar yükselecek. Ege ve Akdeniz'de de bunaltıcı hava sürecek. Termometreler gölgede 39 dereceye kadar çıkacak.

SÜPER HÜCRE NEDİR?