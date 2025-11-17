İstanbul'da suya her ay zam kararı yeni yılda da devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2025 yılı İSKİ Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşti. İBB Meclisi 2'inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan toplantıda İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından mecliste grubu bulunan partilerinden birer kişi faaliyet raporu hakkında konuşma yaptı. Genel kurulda ayrıca "İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.



SU AÇMA KAPAMA BEDELİNE YÜZDE 34 ZAM



Teklifte, su kapama-açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla bin 807 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 881 liradan yüzde 15,66 artışla bin 19 liraya yükseltilmesi talep edildi. Şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 8 bin 299 liradan yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 16 bin 968 yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltilmesi talep edildi. İSKİ'nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.



İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay yapılan zammın 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.



Genel kurulda görüşülen teklifler, 64 hayır oyuna karşılık 124 evet oyuyla kabul edildi.