İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde karar oy birliğiyle alındı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 liraya yükseldi.



İBB Meclisi'nde İSKİ'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.



Genel kurulda İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü.



Suya en son geçtiğimiz nisan ayında yüzde 29 zam yapılmıştı.



Oturumda İSKİ, artan personel, elektrik ve doğalgaz giderleri nedeniyle suya yüzde 99,8 civarında zam teklifinde bulundu.



Yapılan görüşmeler sonucunda teklif revize edilerek yüzde 40,38 olarak değiştirildi.



Bu teklif bütün parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.