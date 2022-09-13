İstanbul'da suya zam

İstanbul'da suya yüzde 40,38 oranında zam geldi. Karar, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alındı.

Haberler - NTV Haber 13.09.2022 - 16:17

İstanbul'da suya zam

'da su fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde karar oy birliğiyle alındı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 liraya yükseldi.

İBB Meclisi'nde 'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda 'da suya zam teklifi görüşüldü.

Suya en son geçtiğimiz nisan ayında yüzde 29 zam yapılmıştı.

Oturumda İSKİ, artan personel, elektrik ve doğalgaz giderleri nedeniyle suya yüzde 99,8 civarında zam teklifinde bulundu.

Yapılan görüşmeler sonucunda teklif revize edilerek yüzde 40,38 olarak değiştirildi.

Bu teklif bütün parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...