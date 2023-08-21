İstanbul’da taciz iddiası gerginliği

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı.

İstanbul’da taciz iddiası gerginliği

Dün saat 22.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde yıllardır seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki K.J., iddiaya göre 13 yaşındaki M.K.’yi taciz etti.

M.K.’nın ailesine durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. iddiasını duyan vatandaşlar, olay yerine gelerek şahsı dövmeye başladı.

Şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, toplanan mahalleli ise polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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