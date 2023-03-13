İstanbul'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan doktorun ilk ifadesi ortaya çıktı

G.Y.'nin ihbarı üzerine S.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam edem S.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. S.E.'nin polise verdiği ifadede, "Biz 3 aydır sevgiliyiz. G.Y. psikolojik sorunlar yaşıyor ve destek alıyor. Ben kendisine tacizde bulunmadım." dediği öğrenildi.



Öte yandan G.Y.'nin de psikolojik destek aldığını kabul ettiği öğrenildi. S.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



HASTANE ÇALIŞANLARI AÇIKLAMA YAPTI



Cinsel saldırı iddiasıyla ilgili hastane çalışanları bugün bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında grup adına konuşan Yasemin Aksaray, "Failin gereken cezayı alması için, yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşımızı o mahkeme salonuna hiçbir zaman yalnız yollamayacağız." dedi.