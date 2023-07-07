İstanbul'da tacizi engelleyen esnafı kurşunlayanlara tahliye

İKİ SANIĞA DA TAHLİYE



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkla Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.



Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.



İDDİANAMEDEN



Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2022 günü şikayetçilerin bir işyeri önünde bir kadınla tartıştıkları, şikayetçi Ahmet Kutluca'nın olaya müdahil olduğu anlatıldı.

Şüpheli Ahmet Polat'ın "Sen kimsin, beni tanıyor musun? Ben Bozonun adamıyım, beni buradan çıkartamazsın. Seni öldürürüm, dükkanını yağmalarım, sana burada ekmek yedirmem" diyerek bira şişesini fırlatıp diğer şüpheliyle kaçtıkları belirtildi.

Yaklaşık yarım saat sonra her iki şahsın yüzlerinde maskeyle geldikleri, şüpheli Ahmet Polat'ın elindeki silahla şikayetçi Kutluca'ya ateş ettiği, Kutluca'nın işyerine sığındığı, ancak şüphelinin ateş etmeye devam ettiği anlatıldı. Kamera kayıtlarından sanıklara yöneltilen suçlamaların doğru olduğu, olay yerinde 6 boş kovan ve kuru sıkı silah ve buna ait fişek bulunduğu, kurşunun işyeri önündeki su dolabına isabet ettiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Ahmet Polat'ın "Tehdit", "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 10 yıl 1 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Abdulhamit Polat'ın ise "Mala zarar verme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.