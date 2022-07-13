İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi: Bakan Akar'dan açıklama

İstanbul bugün tahıl koridoru zirvesine ev sahipliği yaptı.



Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasında 1,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda düzenlendiği belirtildi.

"TEKNİK KONULARDA MUTABIK KALINDI"

Toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklama yaptı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır.

Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz. Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye'de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak.



Türkiye'nin, bugüne kadar bölge ve dünya barışına sağladığı katkıların yanı sıra insani bir sorun olan gıda krizinin çözümü için de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Akar, tahıl ve gıda maddelerinin tahliyesi konusunda katkılarından dolayı Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerine de teşekkür etti.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz'den Ukrayna'ya buğday ihracatının yeniden başlaması için yapılan görüşmelerde ileriye dönük kritik adım atıldı. Bugünkü ilerlemeyi somutlaştırmak için şimdi daha fazla teknik çalışmaya gerek var. Bir sonraki adımın bizi resmi anlaşmaya ulaştırmasını umuyoruz" dedi.