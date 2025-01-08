İstanbul'da taksi çetesine operasyon: Yabancı turistleri dolandırıyorlardı!
İstanbul'da, yabancı turistleri paralarını kontrol etme bahanesiyle dolandıran taksi şoförlerinin de aralarında bulunduğu suç örgütüne operasyon yapıldı. 30 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıklarını tespit etti.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu bazı turistlerin Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde bindikleri ticari taksilerde sürücüler tarafından dolandırılmalarına ilişkin çalışma yapıldı.
Taksi şoförleri ve bunlarla birlikte hareket eden şüphelilerin, organize şekilde yabancı uyruklu turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdiklerini belirleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte taksi sürücüsünün, müşteriden aldığı paraların bir kısmını geçerli olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıklarını tespit etti.
Ekiplerce, iki ayrı suç kaydı bulunan S.Ü'nün (46) elebaşı olduğu suç örgütündeki 43 şüpheli tarafından bu yöntemle gerçekleştirilen 33 eylem açığa çıkarıldı.
Örgüte yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerden Kerem Doğan'ın 19 Kasım 2024'te Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda taksici S.Y. tarafından öldürüldüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda yakalanan 6 şüphelinin de tutuklandığı anlaşıldı.
Ekiplerce, Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde 7 Ocak'ta 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, S.Ü'nün da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 12'sinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 30 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
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