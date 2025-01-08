İstanbul'da taksi çetesine operasyon: Yabancı turistleri dolandırıyorlardı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu bazı turistlerin Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde bindikleri ticari taksilerde sürücüler tarafından dolandırılmalarına ilişkin çalışma yapıldı.



Taksi şoförleri ve bunlarla birlikte hareket eden şüphelilerin, organize şekilde yabancı uyruklu turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdiklerini belirleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte taksi sürücüsünün, müşteriden aldığı paraların bir kısmını geçerli olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıklarını tespit etti.



Ekiplerce, iki ayrı suç kaydı bulunan S.Ü'nün (46) elebaşı olduğu suç örgütündeki 43 şüpheli tarafından bu yöntemle gerçekleştirilen 33 eylem açığa çıkarıldı.

