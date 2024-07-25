İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından güncel taksi tarifesi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatı

UKOME toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 'da ulaşıma yüzde 22,19'a varan oranda zam yapıldı.

TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya yükseldi.

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya çıktı.

Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

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