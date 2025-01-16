İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? 2025 Ocak zamlı fiyatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yapıldı. En çok merak edilen ise taksimetre açılış tarifesi ve kısa mesafe ücretleri oldu. İşte, İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti...



2025 TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?



Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye çıktı.



Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.

