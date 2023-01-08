İstanbul'da taksici cinayeti: Dövülerek öldürüldü

Fatih'te 3 kişi tarafından dövülen taksici yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı. Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından dövüldü.



Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi.



Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

"KÜFÜRLÜ KONUŞMAYIN DİYE UYARINCA DÖVMEYE BAŞLIYORLAR"



İstanbul Taksiciler Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksi şoförü Altun'un yolcuları Tarlabaşı'ndan aldığını belirtti.



Aracın Çapa'ya geldiği sırada alkollü olduğu öne sürülen yolcuların küfürlü konuşmaları üzerine şoför tarafından uyarıldığını ifade eden Aksu, "Uyarı üzerine bu üç kişi şoför Aydın Altun'u darbetmeye başlıyor. Araç durduğunda inip tekrar darbedip kaçıyorlar. Olay yerine gelen polis Altun'u hastaneye götürüyor. Hastanede de vefat ediyor. Maalesef alkollü ve uyuşturucu kullanan, sorunlu insanları araca almazsanız sizi belediyeye şikayet edip cezaya maruz kalıyorsunuz. Aldığınızda ise can güvenliğiniz olmuyor." diye konuştu.