İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kızı yumruk atarak bayılttı

İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, kendisine yol vermeyen ticari taksi sürücüsünün önünü kesip tartışmaya başladı. Sürücü, yumruğuyla kızı bayıltıp kaçtı.

İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kızı yumruk atarak bayılttı

Bağlarçeşme Mahallesi'nde iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza, sürücüsü yol vermedi.

Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çektikten sonra ikili tartışmaya başladı.

YUMRUK ATARAK BAYILTTI

Bir süre sonra taksici, araç içinden yumruk atarak kızı bayılttı.

İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kızı yumruk atarak bayılttı - 1 Olay anı

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

sürücüsü olay yerinden kaçarken, durumu gören vatandaşlar genç kızı hastaneye kaldırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan genç kız şikayetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...