İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kızı yumruk atarak bayılttı
İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, kendisine yol vermeyen ticari taksi sürücüsünün önünü kesip tartışmaya başladı. Sürücü, yumruğuyla kızı bayıltıp kaçtı.
İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza, taksi sürücüsü yol vermedi.
Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çektikten sonra ikili tartışmaya başladı.
YUMRUK ATARAK BAYILTTI
Bir süre sonra taksici, araç içinden yumruk atarak kızı bayılttı.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Taksi sürücüsü olay yerinden kaçarken, durumu gören vatandaşlar genç kızı hastaneye kaldırdı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Öte yandan genç kız şikayetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
