İstanbul'da taksici dehşeti: Önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldırdı
İstanbul'da bir taksi şoförü, trafikte önünü kestiği otomobilin sürücüsüne ve aracına zarar verdi.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Arnavutköy yolu mevkiinde iddiaya göre bir taksi şoförü, seyir halindeki bir aracın önünü keserek durdurdu.
Araçtan inen taksi şoförü, otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, taksinin otomobilin önünü kestikten sonra şoförün araçtan indiği ve otomobile tekme atarak saldırdığı görüldü.
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