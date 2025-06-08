İstanbul'da taksici dehşeti: Önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldırdı

İstanbul'da bir taksi şoförü, trafikte önünü kestiği otomobilin sürücüsüne ve aracına zarar verdi.

İstanbul'da taksici dehşeti: Önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldırdı

'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Arnavutköy yolu mevkiinde iddiaya göre bir şoförü, seyir halindeki bir aracın önünü keserek durdurdu.

Araçtan inen taksi şoförü, otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, taksinin otomobilin önünü kestikten sonra şoförün araçtan indiği ve otomobile tekme atarak saldırdığı görüldü.

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