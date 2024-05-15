İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden taksi şoförü meslektaşını vurarak öldürdü. Zanlı sorgusunda, öldürdüğü kişiden 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığını ancak teslimatının yapılmadığını iddia etti.

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta saat 00.50 sıralarında iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonla tartıştı.

Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş’ın yanına gidip silahla vurdu. Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Furkan G.'nin sorgusunda 7-8 ay öncesinde Gökhan Göktaş'tan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığını ve ticari taksi teslimatını sağlamadığını söylediği öğrenildi.

"Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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