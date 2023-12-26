İstanbul'da taksici-müşteri kavgası: ''Seni almak zorunda mıyım?''

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı üzerinde iddiaya göre bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi.
Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı.
Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum?” diyerek müşterinin üzerine yürüdü.
Trafikte bulunan diğer vatandaşlar araçlarından inerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
Güçlükle ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
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