İstanbul’da taksiciler şehitler için konvoy düzenledi

Taksiciler olarak vatan millet konusunda bir bütün olduklarını dile getiren Dündar, "Bu zor günleri vatan ve millet için omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize güvenerek atlatacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları, bu zamana kadar teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır." dedi.



Açıklamanın ardından taksi şoförleri, araçlarıyla ay yıldız şekli yaptı.



Grup daha sonra olaysız dağıldı.