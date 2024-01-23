İstanbul’da taksiciler şehitler için konvoy düzenledi

İstanbul'da taksiciler şehitleri anmak için konvoy oluşturdu. Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan taksiciler, taksileriyle ay yıldız şekli yaptı.

İstanbul’da taksiciler şehitler için konvoy düzenledi

'da çok sayıda taksi şoförü, şehitler için Yenikapı etkinlik alanında bir araya geldi. 

Etkinlikte, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Saygı duruşunda bulunan kalabalık, daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

İstanbul’da taksiciler şehitler için konvoy düzenledi - 1

Grup adına açıklama yapan İstanbul Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, Türk devletinin bölünmez bir bütün olduğunu belirterek, milletin hiçbir zaman terör eylemlerine boyun eğmeyeceğini söyledi.

İstanbul’da taksiciler şehitler için konvoy düzenledi - 2

Taksiciler olarak vatan millet konusunda bir bütün olduklarını dile getiren Dündar, "Bu zor günleri vatan ve millet için omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize güvenerek atlatacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları, bu zamana kadar teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır." dedi.

İstanbul’da taksiciler şehitler için konvoy düzenledi - 3

Açıklamanın ardından taksi şoförleri, araçlarıyla ay yıldız şekli yaptı.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...