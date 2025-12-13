İstanbul'da taksicilerden korsan taşımacılığa tepki
13.12.2025 15:57
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da konvoy oluşturarak bir araya gelen taksi şoförleri, korsan taşımacılığı protesto etti.
İstanbul'da taksi şoförleri, korsan taşımacılığa tepki göstermek için kentin farklı noktalarında bir araya geldi.
Konvoy oluşturan taksiciler Yenikapı Etkinlik Alanı'na gitti, açtıkları pankart ve dövizlerle korsan taksiciliğe tepki gösterdi.
Yetkili kurumlara seslenen taksiciler, denetimlerin artırılmasını ve önlem alınmasını istedi.