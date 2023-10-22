İstanbul’da takside kavga: Hem dövdü hem de bıçakladı

POLİS TAKSİCİYİ YAKALADI



Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki kameraları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda polis, ticari taksinin bulvar üzerinden sokağa bağlandığı ve sokak üzerinden seyir halindeyken mağdur şahsın ön yolcu koltuğuna bindiği şahısların aralarında tartıştıkları akabinde şüpheli şahsın tekrar araca bindiği ve mağdur şahsın araç içerisinde şüpheli şahsa tekme attığı esnada mağdur şahsın yaralandığı tespit etti. Yapılan kamera çalışmalarında ticari taksinin plakasının tespit edilmesi üzerine sürücü Turgay Y. ile Selçuk C.’nin geçtiğimiz 7 Ağustos tarihinde de yaralama konusuna karıştıkları ortaya çıktı.



SUÇU İTİRAF EDEN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI



Adresi de tespit edilen şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Turgay Y.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Suçunu itiraf ederek olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Turgay Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.