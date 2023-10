İstanbul’da takside kavga: Hem dövdü hem de bıçakladı

Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinoğlu Mahallesi’nde, sabah saatlerinde sokak üzerindeki kaldırımda bekleyen Selçuk C. husumetlisi taksici Turgay Y.’yi (43) gördü. Ardından Selçuk C., husumetlisinin taksisine binerek onunla tartışmaya başladı. İddiaya göre, Turgay Y. ile Selçuk C. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kız arkadaşına Turgay Y.‘nin laf ettiğini söyleyen Selçuk C. ona vurmaya başladı. Bunun üzerine Turgay Y. de karşılık vererek Selçuk C.’yi önce araç içerisinde dövdü ardından da araçtan inerek bıçakladı.



Olayın ardından taksici aracına binerek uzaklaşırken, baldırından yaralı şahıs ise bir süre uzaklaştıktan sonra yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Selçuk C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.