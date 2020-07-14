İstanbul'da takside ücret kavgası iddiası

İstanbul, Ataşehir’de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini darp etti.



Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Esatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.



Alkollü olduğu öne sürülen bir taksi sürücüsü aracına müşteri aldı. Yolculuğun ardından müşterisi ile taksici arasında ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici müşterisine yumruk attı.



Müşterinin sözlü karşılık vermesi üzerine de taksi sürücüsü bir yumruk daha attı.

Darbedenin etkisi ile yere yığılan müşteriyi bırakan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO: OLAY ANLARI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI